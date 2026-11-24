El martes 24 de noviembre, el juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 1 de Buenos Aires, sobreseyó a la diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, en la causa por las agresiones verbales contra Ian Moche, un adolescente de 13 años, y su madre, Marlene Spesso.

Foto: Redes sociales

En su fallo, el magistrado consideró que las expresiones de Lemoine, aunque agresivas y vulgares, no constituyeron descalificaciones personales gratuitas sino una forma de crítica vinculada a un reproche, por lo que no se configuraron los requisitos para tipificar un delito. Sin embargo, el juez rechazó el planteo de inmunidad parlamentaria presentado por Lemoine.

La querella, representada por el abogado Andrés Gil Domínguez, apeló la decisión. Gil Domínguez calificó el fallo como "totalmente desacertado" y señaló que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia nacional e internacional que limita la libertad de expresión cuando afecta los derechos de un niño con discapacidad.

El abogado destacó que las declaraciones de Lemoine se difundieron de manera sistemática en distintos medios y redes sociales, y que el daño causado a Ian Moche quedó demostrado en su declaración en Cámara Gesell el 28 de octubre, donde se evidenció el vínculo cercano con su madre.

Gil Domínguez también mencionó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de expresión, pero permite responsabilidades cuando se vulneran derechos infantiles. Sobre la apelación, indicó que ya fue concedida por el juez, pero que trabaja en un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia por irregularidades en la asignación de la causa a la Sala 3, vinculada a un familiar del ministro de Justicia.

La causa se inició tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que reunió distintas declaraciones de Lemoine contra Moche y Spesso. En febrero, Lemoine cuestionó la condición de Ian Moche y acusó a su madre de exponerlo en medios de comunicación. Posteriormente, en redes sociales, sugirió que la madre simulaba la enfermedad del niño y afirmó que abusaba y explotaba a su hijo.

Ian Moche solicitó a la Cámara de Diputados que sancione o expulse a Lemoine por los agravios recibidos, mientras que el fiscal Hernán Biglino no apeló el sobreseimiento dictado por el juez.

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