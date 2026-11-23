La Justicia federal realizó un allanamiento el lunes 23 de noviembre en un galpón ubicado en el barrio El Faro de Río Gallegos, Santa Cruz, donde secuestró 85 cajas con documentación vinculada a la familia de Lázaro Báez y sus empresas Austral Construcciones y Kank y Costilla. También se incautó una máquina retroexcavadora y papeles relacionados con vehículos y obras viales.

Foto: Redes sociales

El procedimiento formó parte de una serie de 11 allanamientos ordenados en una causa que investiga una presunta asociación ilícita, lavado de activos y vínculos con una organización dedicada al narcotráfico. La pesquisa apunta a que el inmueble allanado era utilizado por integrantes de esta estructura criminal para actividades logísticas.

Según la investigación, vecinos del barrio El Faro habían reportado movimientos frecuentes de personas en horarios nocturnos en el galpón. El fiscal federal Julio Zárate, a cargo de la causa, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco, lideran la pesquisa.

El origen de la investigación se relaciona con expedientes sobre infracciones a la Ley de Drogas, que permitieron detectar supuestas conexiones entre la organización narcocriminal y el patrimonio controlado por Báez. Durante el operativo, efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval secuestraron documentación que incluye pólizas de seguros automotores, títulos de propiedad de vehículos, expedientes de licitaciones de Vialidad Nacional y Provincial, proyectos de rutas y obras de infraestructura.

La fiscalía sostiene que Báez, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza y condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero y administración fraudulenta, continuaba ejerciendo influencia sobre la estructura investigada mediante comunicaciones desde una línea telefónica oficial del Servicio Penitenciario Federal.

La conducción ejecutiva de la organización estaría integrada por su pareja, Claudia Insaurralde, y Cristian Ibáñez, señalado como uno de sus principales colaboradores. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, la estructura habría movilizado cerca de 391 millones de pesos mediante transferencias fragmentadas, cuentas de terceros y operaciones vinculadas con juegos de azar.

Además, la investigación indica que el esquema administraba y explotaba bienes bajo medidas judiciales de embargo, decomiso o transferencia al Estado, como las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, las firmas Kank y Costilla y Austral Agro, y departamentos en Río Gallegos, incluyendo un inmueble registrado a nombre de la Corte Suprema de Justicia.

Dentro de la organización, Agustín Agüero y Pablo Toledo fueron identificados como presuntos operadores de enlace con redes vinculadas al narcotráfico. Se incorporaron al expediente antecedentes como el uso de un vehículo Ford Mondeo perteneciente a Báez y con pedido de secuestro vigente, utilizado por la pareja de Agüero, y escuchas telefónicas que mencionan maquinaria atribuida al empresario en Corrientes.

También se analiza el secuestro de un camión Scania con documentación presuntamente apócrifa, interceptado el 24 de septiembre en un control en Güer Aike, como parte de los elementos que podrían confirmar los vínculos operativos entre el entorno de Báez y la organización criminal.

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