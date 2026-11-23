La Justicia de Córdoba habilitó una demanda colectiva contra las empresas organizadoras del recital de Shakira que se suspendió en diciembre de 2025 en el estadio Mario Kempes. La presentación judicial fue autorizada el lunes 23 de noviembre por el juez Ricardo Guillermo Monfarrell, del Juzgado Civil y Comercial de 5ª Nominación de esa provincia.

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El concierto formaba parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y fue interrumpido poco después de comenzar debido a una tormenta eléctrica. Según los asistentes, el show inició con un retraso de aproximadamente 40 minutos y no se completó el repertorio previsto.

La demanda fue impulsada por la asociación de consumidores CESYAC y apunta contra las productoras UJS.A., Jiménez Records S.A.S. y FEG Entretenimientos S.A. Los reclamos incluyen la falta de información adecuada al público, la decisión de realizar el evento a pesar de las alertas meteorológicas y las dificultades reportadas durante la evacuación del estadio.

Los demandantes solicitan un reintegro del 50% del valor de las entradas para quienes abonaron el acceso y compensaciones para quienes ingresaron gratuitamente. Además, piden daños punitivos, reparación por perjuicios morales y la implementación de protocolos más efectivos para la prevención y evacuación en futuros espectáculos.

El juez Monfarrell determinó que la demanda colectiva incluye a todas las personas que ingresaron al estadio como espectadores, sin importar su residencia ni la modalidad de acceso, excluyendo únicamente a trabajadores y personal de seguridad.

La resolución permite que los reclamos se tramiten en un mismo expediente, pero no implica una condena ni ordena la devolución de dinero por el momento. Las empresas organizadoras tendrán la oportunidad de presentar sus defensas y pruebas antes de que la Justicia decida si corresponde alguna reparación económica.

Este avance judicial se produce casi un año después de la suspensión del recital, que generó múltiples reclamos entre los asistentes y abrió un debate sobre la organización y protocolos en eventos masivos en la región.