El martes 24 de noviembre, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó que la Municipalidad solicitó al fiscal Marcelo Nessier los nombres de los empleados municipales que podrían estar involucrados en la causa por geriátricos clandestinos.

Foto: Redes sociales

La investigación judicial se centra en transferencias de dinero realizadas por la encargada del asilo clandestino a asistentes sociales que trabajan en el ámbito municipal. Poletti indicó que, una vez recibida la información oficial, se iniciarán sumarios administrativos para esclarecer la participación de los empleados.

El pedido al fiscal se realizó el viernes 20 de noviembre y forma parte de un proceso que contempla varias etapas. El intendente explicó que, si algún empleado tiene representación gremial, se deberán cumplir instancias previas para remover esa condición antes de avanzar con el sumario.

Paralelamente, la Municipalidad lleva adelante una investigación interna para determinar si existen responsabilidades dentro de sus áreas. Poletti aclaró que la posible vinculación de empleados podría haberse dado fuera del horario laboral, por lo que la investigación busca precisar ese punto.

En cuanto a la detección de otros geriátricos clandestinos, el intendente detalló que las denuncias recibidas a través del 0800 municipal se derivan a la fiscalía y al Ministerio de Salud, entidad responsable de la habilitación y control de estos establecimientos. La Municipalidad, por su parte, solo realiza habilitaciones administrativas.

El caso se originó tras un incendio ocurrido el 29 de julio en un geriátrico clandestino ubicado en José Gollán al 10100, barrio Nuevo Horizonte. En la audiencia del jueves 19 de noviembre, el juez José Luis García Troiano confirmó la prisión preventiva de María Laura Milia, imputada por abandono de siete adultos mayores.

El fiscal Nessier informó que existen al menos 25 informes bancarios que muestran transferencias de Milia a asistentes sociales municipales, lo que calificó como "cuanto menos sospechoso". También mencionó a una asistente social que habría actuado como nexo entre los adultos mayores y el geriátrico, según la declaración de una víctima.

La causa continúa en investigación y se aguarda la respuesta del fiscal para avanzar con las acciones administrativas correspondientes en la Municipalidad.

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