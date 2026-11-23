La Fiorentina cayó por 3 a 0 frente al Monza en un partido disputado el lunes 23 de noviembre en el estadio Brianteo, en la Serie A de Italia. El encuentro enfrentó a dos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla.

Foto: Redes sociales

El local Monza se impuso con dos goles del delantero Gustavo Varela, a los 44 minutos del primer tiempo y a los cinco del segundo, y un tanto de Jay Robinson a los 14 minutos del complemento. El primer gol fue convertido desde un penal por Varela.

Con esta derrota, la Fiorentina cortó una racha de tres partidos sin perder y sumó su séptima caída en doce encuentros disputados. Por su parte, Monza logró su primera victoria tras cuatro derrotas consecutivas.

El equipo visitante estuvo dirigido por los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino, quienes estuvieron al frente del plantel en este partido. Además, el argentino Exequiel Zeballos estuvo convocado y permaneció en el banco de suplentes.

Tras la victoria, Monza ascendió al decimoquinto puesto de la tabla con 10 puntos, mientras que Fiorentina quedó en el decimosexto lugar con 9 unidades.

El próximo compromiso de ambos equipos será clave para alejarse de la zona de descenso y mejorar su posición en el campeonato italiano.

Notas relacionadas