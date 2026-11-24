Imputaron a dos por homicidio de Yazmina Cañon en Santa Fe
Dos personas, un hombre de 33 años y una mujer de 28, fueron imputadas este martes por el homicidio de Yazmina Cañon, ocurrido el lunes pasado en la ciudad de Santa Fe.
La fiscal María Laura Urquiza formuló la imputación ante el juez Luis Octavio Silva en una audiencia realizada esta mañana en los tribunales de la capital provincial. Los imputados son pareja y se los investiga como coautores del crimen.
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Según explicó la fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada en la vivienda de la víctima, ubicada en calle Córdoba al 2200. Urquiza detalló que ambos investigados actuaron con conocimiento y voluntad de matar a Cañon.
Durante el ataque, el hombre discutió con la víctima mientras la mujer utilizó un cuchillo para propinarle dos puñaladas en el pecho, heridas que le causaron la muerte de forma inmediata.
La audiencia de medidas cautelares fue programada para mañana, en horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial. En ese marco, la fiscal anticipó que solicitará la prisión preventiva para ambos imputados.
Fuente: parte de prensa oficial. Imagen ilustrativa.
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