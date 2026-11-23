El lunes 23 de noviembre, durante la transmisión en vivo de Gran Hermano Uruguay por Antel TV, se registró una discusión entre dos participantes que despertó fuertes críticas en redes sociales.

Foto: Redes sociales

El cruce ocurrió en el interior de la casa, cerca del living y la piscina, cuando Juan Martín insistió para que Tai lo acompañara a la piscina, a pesar de que ella rechazó repetidamente la invitación. Tai manifestó su intención de retirarse a descansar y negó ir al agua, diciendo en varias ocasiones que no quería ir.

Juan Martín intentó convencerla apelando a la relación que mantienen dentro del juego y prometiéndole mostrarle algo. También pidió un contacto físico, que Tai rechazó, y él minimizó diciendo que solo quería darle un beso en la mejilla.

La negativa de Tai derivó en un reproche directo hacia Juan Martín, a quien acusó de no respetar sus límites y de perder la confianza en la convivencia. "No me gusta. No, no, no. Ya no puedo confiar en vos. ¿Por qué hacés eso? No me hagas eso... No me da gracia. No me mientas, no seas mentiroso", le dijo mientras gesticulaba.

Al final de la secuencia, Tai expresó su malestar por la insistencia y la falta de reconocimiento de su rechazo: "En contra de mi voluntad y yo te digo que no", afirmó, evidenciando el conflicto entre ambos participantes.

El episodio fue destacado en redes sociales, donde usuarios manifestaron su rechazo a la actitud de Juan Martín y reclamaron mayor respeto hacia los límites personales dentro del programa.

La producción del reality no emitió declaraciones al respecto hasta el momento.

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