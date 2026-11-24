Un hombre oriundo de Firmat fue condenado a un año de prisión mediante un juicio abreviado por tenencia de arma de fuego de uso civil, según informó la fiscal Vanina Servidio Pozzi el martes 24 de noviembre.

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El caso se originó tras un allanamiento realizado el 29 de diciembre de 2025 en una vivienda ubicada en calle Belgrano al 400 de Firmat. La medida fue solicitada por la Fiscalía local en el marco de una investigación por dos robos cometidos en un depósito de una pañalera en calle Salta.

Según las evidencias y testimonios recopilados, el acusado habría ingresado al depósito saltando un tapial y rompiendo el candado de una ventana de madera el domingo 27 de diciembre alrededor de las 17:00, para regresar en la madrugada del lunes siguiente.

Durante el allanamiento, que se realizó en un inmueble donde el 17 de diciembre Gendarmería había intervenido por una presunta comercialización de estupefacientes, se encontraron sustancias ilegales y un arma de fuego.

La fiscal Servidio Pozzi explicó que, en ese operativo, otro joven fue detenido y su situación ya fue resuelta mediante otro juicio abreviado. En cuanto al condenado, el arma no fue hallada en su poder al momento de la detención, sino guardada entre sus pertenencias.

El hombre permanecía detenido desde el operativo de diciembre y finalmente acordó la condena a un año de prisión en el marco del juicio abreviado.

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