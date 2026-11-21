Un farmacéutico de 62 años fue detenido acusado de asesinar a tiros a su vecino durante la madrugada del viernes 20 de noviembre en Villa Guillermina, Santa Fe. La víctima, un carnicero de 40 años, recibió varios disparos tras una discusión por el volumen de la música en una reunión.

Foto: Redes sociales

El hecho comenzó alrededor de las 4:30 cuando el hijo del farmacéutico se acercó a reclamar que bajaran el sonido debido a que no podían descansar. La discusión escaló y el farmacéutico, identificado como Leandro Hipólito Pezz, se retiró en una camioneta para regresar armado con una escopeta y un arma corta.

Según imágenes registradas por testigos, Pezz efectuó un primer disparo que impactó en el abdomen de la víctima, Elbio Ismael Geiser. A pesar de estar herido, Geiser intentó refugiarse dentro de una camioneta cercana, pero fue alcanzado por nuevos disparos que le provocaron la muerte en el lugar antes de recibir asistencia médica.

La Policía acudió al lugar, en la intersección de las calles San Martín y Rosario, tras una denuncia de un testigo. Allí encontraron el cuerpo de Geiser junto a varias vainas servidas. Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Reconquista para la autopsia.

En el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en una propiedad vinculada a Pezz, donde se secuestraron varias armas de fuego, entre ellas una escopeta, una carabina y pistolas, que serán sometidas a peritajes balísticos.

Inicialmente fueron detenidos Pezz y su hijo, pero la Justicia dispuso la libertad del joven, mientras que el farmacéutico permanece detenido y fue trasladado a una dependencia policial de Villa Ocampo. La causa está a cargo del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y continúa en etapa investigativa para determinar las responsabilidades penales y la secuencia exacta de los hechos.

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