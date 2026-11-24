La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) bautizó un aula con el nombre de Sophia Civarelli, la joven estudiante de 22 años que fue asesinada en abril de este año.

Foto: Redes sociales

La ceremonia se realizó el martes 24 de noviembre, cuando se descubrió una placa conmemorativa que lleva su nombre y una frase que su familia eligió y mantiene como símbolo de su memoria.

Sophia Civarelli cursaba la carrera de Psicología en la UNR y su muerte generó conmoción en la comunidad universitaria y en la ciudad. La decisión de nombrar un aula en su honor busca mantener viva su memoria y sensibilizar sobre la violencia que sufren las mujeres.

La familia de Sophia estuvo presente en el acto y destacó la importancia de que su nombre permanezca en un espacio de formación y reflexión como es la facultad. La placa con la frase elegida por ellos será un recordatorio constante para estudiantes y docentes.

Este homenaje se suma a otras iniciativas que buscan visibilizar y prevenir la violencia de género en el ámbito universitario y en la sociedad en general.

La Facultad de Psicología de la UNR reafirma así su compromiso con la memoria de Sophia y con la promoción de un ambiente seguro y respetuoso para todas las personas que forman parte de la comunidad educativa.

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