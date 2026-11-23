Entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre, Santa Fe recibió a más de 240.000 personas durante el fin de semana largo, según datos del Observatorio Turístico Provincial. La actividad turística generó un movimiento económico de 19.177 millones de pesos, con un gasto diario promedio por turista de 108.619 pesos.

La provincia organizó más de 45 eventos en sus regiones Sur, Centro y Norte, que incluyeron exposiciones productivas, festivales musicales, fiestas de colectividades, competencias deportivas y celebraciones tradicionales. En total, llegaron 113.379 visitantes, entre turistas que pernoctaron y excursionistas que no lo hicieron.

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La ocupación hotelera promedio durante estos días fue cercana al 67%, mientras que los alquileres turísticos temporarios alcanzaron un 93,63%. En los complejos y cabañas ubicados sobre el río Paraná, la ocupación fue del 50%, a pesar de la crecida asociada al fenómeno de El Niño.

Actividades y asistencia por regiones

El Sur de la provincia fue la región con mayor convocatoria, con 28 eventos y alrededor de 127.000 asistentes. En Rosario se desarrollaron más de 15 propuestas que reunieron a unas 52.000 personas, entre ellas la inauguración de la avenida Jorge Newbery y espectáculos musicales con artistas como Karina y Gabriel Rolón.

En otras localidades del sur provincial se realizaron 13 eventos con cerca de 75.000 asistentes. Destacaron la Expo Rufino, la 60ª Fiesta Nacional de la Música en Wheelwright y la primera Fiesta del Patí Santafesino en Villa Constitución, que convocó a más de 15.000 personas y contó con 52 lanchas y 240 competidores.

La capital provincial concentró diez eventos que sumaron unos 46.000 asistentes. El cierre del fin de semana fue el Festival Musical Peña Invencible, con la participación de bandas sinfónicas policiales, ballets tradicionalistas y artistas como Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale y Patricia Sosa.

En los departamentos Castellanos, San Jerónimo y Las Colonias se realizaron siete eventos que convocaron a 40.000 personas. Entre ellos, el Premio Coronación del Turismo Pista y Turismo Carretera 2000 en Rafaela, y la 13ª Fiesta Provincial de las Culturas y Colectividades en Lehmann.

En el norte provincial, seis eventos movilizaron a más de 25.000 personas. La 11ª Fiesta de la Confraternidad Departamental en Ambrosetti reunió a más de 10.000 asistentes, y la 12ª Fiesta de las Colectividades en San Justo a 5.000. También se realizaron el Torneo Nacional de Fútbol Ardillitas en Ceres y festivales en Fortín Olmos, Toba y Nicanor E. Molinas.

Actividades vinculadas a eficiencia energética

Durante dos jornadas en Rosario, representantes de la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo (AFD) y equipos técnicos del programa internacional PEEB Cool visitaron infraestructuras estratégicas junto a funcionarios provinciales para promover la eficiencia energética, según indicaron fuentes oficiales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que el turismo es uno de los principales motores económicos de la provincia y resaltó el impacto de las escapadas de cercanía y la amplia agenda cultural y deportiva. Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, señaló que la variedad de eventos consolida a Santa Fe como un destino atractivo para visitantes de la región y provincias vecinas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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