Rosario suma turnos para renovar licencias en diciembre
La Municipalidad de Rosario anunció una ampliación en la atención para la renovación de licencias de conducir, que incluirá turnos los sábados y feriados durante el próximo fin de semana extra largo de diciembre.
Foto: Redes sociales
La medida, que busca reducir el atraso acumulado por las prórrogas otorgadas durante la pandemia, ofrecerá 1.500 turnos adicionales entre el viernes 4 y el martes 8 de diciembre. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos iniciados en septiembre para aumentar la capacidad de atención en los seis distritos municipales.
Vanesa Di Bene, secretaria de Cercanía, explicó que la ampliación responde a un retraso de entre mil y mil quinientos turnos acumulados por vencimientos postergados en 2020 y 2021. "Por eso, a partir de septiembre, se atiende no solo de lunes a viernes con la capacidad máxima, sino también los sábados y feriados para dar respuesta a la demanda", afirmó.
El operativo especial para diciembre incluirá atención el viernes 4, día del Empleado Municipal, además del sábado 5, lunes 7 y martes 8. Según detalló Di Bene, el lunes 23 de noviembre más de 1.100 personas pudieron renovar sus licencias, lo que refleja la demanda existente.
La ampliación de turnos busca facilitar la regularización de licencias para quienes tienen vencimientos atrasados y evitar mayores demoras en los trámites. La Municipalidad mantiene la atención en sus seis distritos para continuar con la reducción del atraso.
Se recomienda a los interesados gestionar su turno con anticipación para aprovechar la disponibilidad durante el operativo especial de diciembre.
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