El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió el miércoles al embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti, y a Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado para Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la Unión Europea. La reunión tuvo lugar en la sede del gobierno provincial y contó con la presencia de ministros y funcionarios provinciales y municipales.

Entre los asistentes estuvieron el ministro de Gobierno y Innovación Pública, Fabián Bastia; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; el secretario de Gestión de Salud y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa; y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

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Claudio Díaz destacó la importancia de la relación entre Argentina e Italia, especialmente por los lazos culturales y la presencia de comunidades italianas en la provincia. Según indicó, uno de los temas centrales fue avanzar en la implementación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, con foco en las exportaciones santafesinas hacia Europa.

"Santa Fe tiene un gran desafío en términos de exportaciones y en cumplir con los estándares del pilar comercial del acuerdo, que exige requisitos de trazabilidad y otros criterios para acceder a un mercado exigente pero con mucho potencial", explicó Díaz. Además, mencionó que se abordaron proyectos para mejorar la logística y facilitar el envío de exportaciones a través de los puertos y rutas de la provincia.

Restauración del Cine Teatro Verdi en Venado Tuerto

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, se refirió a la restauración del Cine Teatro Verdi, ubicado en Venado Tuerto, que calificó como un proyecto emblemático. Señaló que, aunque el edificio no es de gran tamaño, su recuperación permitirá preservar un espacio cultural histórico vinculado a las sociedades italianas y españolas que fundaron estos centros para fomentar el teatro y la música.

Enrico recordó que el teatro fue escenario de presentaciones destacadas, como la de Carlos Gardel en la década de 1930. La restauración se realizará mediante un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, con una inversión que superará los 3.000 millones de pesos. El gobernador Pullaro aportará la mitad del presupuesto, mientras que empresarios italianos financiarán el resto.

El encuentro fue parte de una serie de actividades que conmemoraron el 240° aniversario del nacimiento del Brigadier, recientemente declarado Héroe Nacional y Patriarca del Federalismo Argentino, y que resaltaron la vigencia de sus ideales políticos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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