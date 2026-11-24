El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este martes el nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 481 Dr. Esteban Echeverría, ubicado en el norte de la ciudad de Santa Fe, en la intersección de Avenida Peñaloza y Almonacid.

Con esta habilitación, la institución cuenta por primera vez en sus 73 años con un edificio propio, dejando atrás la convivencia en instalaciones compartidas con otras escuelas. La obra era esperada desde hace más de siete décadas y fue retomada por la actual gestión provincial, ya que al asumir Pullaro la construcción estaba licitada pero sin avances.

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El nuevo complejo educativo tiene una superficie de 5.500 metros cuadrados y dispone de nueve aulas taller, once aulas teóricas, tres núcleos de circulación y un gimnasio de 895 metros cuadrados equipado con instalaciones eléctricas, climatización, calefones solares y mobiliario. La inversión provincial superó los 22.500 millones de pesos.

Además, la obra se complementa con la renovación integral de avenida Peñaloza, financiada por el Gobierno de Santa Fe en el marco del Acuerdo Capital con la Municipalidad, para mejorar el acceso al establecimiento.

Durante el acto, Pullaro destacó el compromiso de la provincia con la infraestructura educativa y recordó que desde su gestión se construyeron 54 nuevas escuelas y 730 aulas, además de reparar 16.000 aulas en 2.700 edificios. Según el gobernador, esta inversión busca fortalecer el sistema educativo y los aprendizajes, y afirmó que la eficiencia y la honestidad en el manejo de recursos públicos permiten avanzar en estas obras.

El ministro de Educación, José Goity, resaltó la continuidad y ampliación del plan de obra pública educativa, mientras que el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, explicó que la obra estaba detenida al momento de la licitación y que fue retomada para evitar que quedara inconclusa.

La directora de la escuela, Sonia Suppo, señaló que la inauguración es el resultado de decisiones políticas sostenidas y de la lucha de la comunidad educativa. Actualmente, la matrícula es de 543 estudiantes, con proyecciones de crecimiento a 720 en 2027 y 900 para 2028.

Estudiantes y representantes del centro de estudiantes valoraron la concreción del edificio propio como un paso histórico para la institución, que durante décadas funcionó en espacios prestados o alquilados sin perder su identidad ni compromiso con la educación.

El gimnasio y el playón deportivo estarán disponibles para actividades comunitarias, lo que favorecerá el vínculo entre la escuela y los barrios del norte de Santa Fe.

En el acto participaron también el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador Julio "Paco" Garibaldi; el exgobernador y diputado provincial Omar Perotti; exministros y autoridades provinciales y municipales, junto a alumnos y docentes del establecimiento.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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