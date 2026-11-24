Este domingo 22 de noviembre se realizó en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Cayastá, la ceremonia oficial por el 453° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe.

Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro repasó la historia desde los primeros asentamientos y la fundación por Juan de Garay hasta la campaña federal de Estanislao López, resaltando el espíritu de resistencia y revolución que caracterizan a la provincia.

Pullaro afirmó que la provincia actual se define por su actividad rural, industrial y comercial, así como por su sistema educativo y universidades públicas que aportan ciencia y tecnología para el desarrollo.

En este marco, el mandatario subrayó el compromiso con proyectos estratégicos de infraestructura y la lucha contra el delito organizado. Señaló que Santa Fe es una provincia que "cae pero se levanta" y que enfrentó a las mafias sin violar garantías constitucionales, implementando políticas públicas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El gobernador también valoró la organización de los Juegos Suramericanos, que congregaron a 3,5 millones de personas sin incidentes violentos, y afirmó que la provincia siempre tuvo "más coraje que miedo y más esperanza que pesimismo".

Además, destacó la preparación ante el fenómeno climático El Niño para asistir a las familias afectadas por las lluvias y la crecida de los ríos. "Llevamos ocho meses trabajando para minimizar los daños que pueda causar la naturaleza", dijo.

El acto contó con la presencia de la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner; el presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez; los intendentes de Cayastá y Santa Fe, Edgardo Berli y Juan Pablo Poletti, respectivamente, además de ministros y legisladores nacionales y provinciales.

La ceremonia finalizó con un espectáculo del grupo folclórico Cordiales. Posteriormente, el gobernador participó en la 46ª edición del Festival Provincial de Jineteada, también en el Parque Arqueológico.

Semana Invencible

El acto en Cayastá marcó el inicio de la Semana Invencible, organizada por el gobierno provincial para conmemorar el aniversario de la fundación y homenajear a Estanislao López en el 240° aniversario de su nacimiento.

Entre el 17 y el 22 de noviembre se realizaron exposiciones permanentes, restauración en vivo de patrimonio, presentaciones de libros, charlas, teatro, actividades educativas y una marcha con antorchas hacia el monumento al Brigadier en la capital provincial.

El programa concluyó el lunes 23 con eventos en la ciudad de Santa Fe, que incluyeron presentaciones musicales y artísticas en el Museo Policial y en la Plaza 25 de Mayo, con la participación de bandas policiales, grupos de danza tradicional y artistas como Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale y Patricia Sosa.

Este ciclo de actividades rindió homenaje a la figura de Estanislao López, recientemente declarado Héroe Nacional y Patriarca del Federalismo Argentino, y resaltó la vigencia de sus ideales políticos en la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.