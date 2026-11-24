El martes 24 de noviembre, a las 19 horas, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se reunió para tratar la controversia generada por un homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Foto: Redes sociales

La convocatoria se produjo en un contexto de rechazo expresado tanto por la conducción de la UBA como por el Gobierno nacional, que solicitaron la suspensión del acto previsto para el 10 de diciembre, Día de la Democracia y los Derechos Humanos.

El encuentro se realizó un día antes de la sesión del Consejo Superior de la UBA, donde el vicerrector Emiliano Yacobitti anticipó que presentará un proyecto para que el máximo órgano universitario se pronuncie en contra del homenaje.

El Consejo Directivo de Sociales, presidido por la decana Ana Josefina Arias, está compuesto por 16 miembros titulares distribuidos en tres claustros: ocho profesores, cuatro graduados y cuatro estudiantes. Aunque no se difundió un temario oficial, se espera que la polémica por el homenaje sea el eje del debate, con posibilidades de revocar la resolución que autorizó el acto en octubre.

Según informó la decana Arias, la iniciativa para el homenaje surgió del Colectivo Cultural Contramuro y fue presentada al Consejo por la agrupación estudiantil La Mella, vinculada al espacio político Patria Grande, liderado por el diputado nacional Juan Grabois.

La organización del evento también cuenta con la participación de una cátedra de Sociología a cargo de Pablo Bonavena y del Espacio de Unidad de los Revolucionarios.

El programa original del homenaje incluía la colocación de un cuadro-escultura donado por Contramuro en el patio interno "Indio Solari" del edificio ubicado en Santiago del Estero 1029. Además, se planificaron actividades culturales y políticas, con un discurso final a cargo de Mario Santucho, hijo del fundador del ERP.

La polémica se centra en la figura de Santucho y la conmemoración en una fecha simbólica para la democracia argentina, lo que generó críticas y pedidos de suspensión desde distintos sectores.

El desarrollo del debate en el Consejo Directivo y la postura que adopte el Consejo Superior serán determinantes para definir el futuro del homenaje.

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