La vecinal Candioti Norte presentó el lunes 23 de noviembre un pedido formal ante la Municipalidad de Santa Fe para la instalación de reductores de velocidad en tres intersecciones del barrio. La solicitud apunta a mejorar la seguridad vial en un área con tránsito intenso y frecuentes dificultades para el cruce peatonal.

Foto: Redes sociales

El reclamo fue dirigido a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica y propone la colocación de lomos de burro u otros dispositivos en los cruces de Alvear y Castellanos, Castellanos y Marcial Candioti, y Alvear y Maipú.

Gabriela Fiameni, presidenta de la vecinal, explicó que uno de los principales problemas es la corta duración del semáforo sobre bulevar Alvear, lo que provoca que los vehículos circulen a alta velocidad. "Esto genera peligro en los cruces con Castellanos y Maipú", señaló.

La preocupación aumenta por la gran cantidad de personas que transitan la zona durante todo el día, especialmente por la presencia del Colegio Adoratrices y un jardín de infantes en la intersección de Castellanos y Marcial Candioti. Según Fiameni, Marcial Candioti también funciona como vía de descarga del tránsito proveniente de avenida General Paz, lo que incrementa el flujo vehicular.

El pedido llega en un contexto donde dos de las tres intersecciones ya fueron escenario de accidentes. El 6 de mayo de 2026, en Alvear y Castellanos, una motocicleta y una camioneta colisionaron, dejando a un hombre de 49 años con una fractura expuesta. Días después, el 12 de mayo, otro choque en esa esquina causó daños materiales, aunque sin heridos.

En Alvear y Maipú, el 10 de noviembre de 2023, un choque involucró a un patrullero, un taxi y un vehículo estacionado. Tres personas fueron trasladadas al Hospital Cullen, y el taxista José Luis Cantelli falleció días después por las heridas sufridas.

La presentación de la vecinal cuenta con firmas de vecinos que respaldan el reclamo y buscan visibilizar la preocupación por la seguridad vial en el barrio. Fiameni indicó que la decisión sobre el tipo de dispositivo para controlar la velocidad quedará a criterio del Ejecutivo municipal.

Además, la vecinal realizará un seguimiento del expediente para conocer su evolución y gestionar nuevas acciones en caso de no recibir respuesta.

El pedido busca reducir la velocidad de los vehículos y facilitar el cruce de peatones en un sector con alta circulación y presencia de establecimientos educativos.

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