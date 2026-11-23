El lunes 23 de noviembre, el Gobierno de la provincia de Santa Fe retiró un total de 900 objetos de un depósito judicial ubicado en la ciudad de Santa Fe. Entre los elementos recuperados se encuentran mochilas, cascos, electrodomésticos y dispositivos tecnológicos.

Foto: Redes sociales

Las autoridades provinciales informaron que, tras el retiro, se evaluará el destino de estos bienes, definiendo cuáles serán donados y cuáles se destruirán. No se detallaron las causas por las que estos objetos estaban almacenados en el depósito ni su procedencia exacta.

Este procedimiento forma parte de las acciones que realiza el Gobierno provincial para gestionar los bienes incautados o retenidos en causas judiciales, buscando darles un uso social o disponerlos adecuadamente.

Por el momento, no se anunciaron fechas ni destinatarios específicos para las donaciones, ni detalles sobre el proceso de destrucción de los artículos que no sean aptos para ser entregados.

Se espera que en los próximos días se brinde más información sobre el destino final de estos objetos y los criterios que se aplicarán para su distribución o eliminación.

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