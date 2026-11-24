El fiscal federal Carlos Stornelli presentó el martes 24 de noviembre una denuncia penal para suspender el homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene previsto realizar el 10 de diciembre.

Foto: Redes sociales

En el escrito, Stornelli solicitó investigar si la organización y difusión del acto constituyen apología del delito, y pidió que se indague el posible uso indebido de fondos públicos para financiar la actividad y la colocación de una escultura en reconocimiento a Santucho.

La denuncia apunta a los integrantes del Consejo Directivo de la facultad, entre ellos la decana Ana Josefina Arias y el secretario de Gestión Institucional, Diego Andrés Brancoli, quienes aprobaron la realización del homenaje y declararon el acto de interés institucional. Según el fiscal, la decisión fue difundida públicamente y no se limitó al ámbito interno de la universidad, lo que podría configurar un delito.

Stornelli recordó que Santucho fue líder del ERP, organización armada vinculada a secuestros, homicidios y ataques contra instituciones, incluso durante gobiernos democráticos. Además, cuestionó que la fecha elegida para el homenaje coincida con el Día de la Restauración de la Democracia, lo que, según el fiscal, aumenta la necesidad de esclarecer el alcance del reconocimiento.

El acto está previsto para las 18 horas del 10 de diciembre en el patio interno "Indio Solari" de la sede de la facultad, ubicada en Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires. Incluye intervenciones políticas y culturales, además de la colocación de un cuadro-escultura dedicado a Santucho y a la dirección histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

La denuncia también solicita que se conserven todas las actas, resoluciones, publicaciones oficiales y documentación vinculada al homenaje, así como que se identifique a todas las personas que participaron en la aprobación de la medida. Se pidió además verificar el origen y destino de los recursos utilizados para la escultura, que según la resolución fue donada por el Colectivo Cultural Contramuro.

La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá resolver sobre la medida cautelar solicitada para suspender el acto y avanzar con la investigación.

El fiscal enfatizó que el reconocimiento institucional a una figura vinculada a hechos delictivos graves no es una controversia histórica o académica, sino un asunto que puede tener relevancia penal y debe ser analizado en ese marco.

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