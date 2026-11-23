La renovación del Parque España, en Rosario, se encuentra cerca de completarse, según informaron autoridades provinciales este lunes 23 de noviembre. La obra, impulsada por el gobierno de Santa Fe, busca recuperar la explanada que se derrumbó en 2021 y ampliar el espacio público junto al río Paraná.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, detalló que el proyecto incluye la construcción de una rampa helicoidal de 14,5 metros de altura y 315 metros de recorrido. Esta estructura conectará la parte baja y alta del parque, funcionando también como un paseo con vistas al río. El primer tramo ya fue hormigonado y se avanzó en la instalación de barandas e iluminación.

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Además, la nueva explanada sumará más de 4.200 metros cuadrados de espacio público, y el muelle se extenderá unos 120 metros hacia el norte. Estas modificaciones permitirán ampliar las áreas para actividades culturales, recreativas y turísticas.

Enrico explicó que la obra no solo reconstruye la infraestructura dañada, sino que también mejora la accesibilidad y la experiencia de los visitantes. Se trabaja en la estabilización de la barranca y en la incorporación de equipamiento urbano, como bancos de hormigón, maceteros y nuevos pisos con adoquines.

La inversión provincial supera los 22.394 millones de pesos y forma parte de un plan más amplio para recuperar espacios públicos en Rosario, que incluye intervenciones en el Parque Independencia, el Parque Regional Sur y el Monumento Nacional a la Bandera.

El ministro destacó que, además de estas obras, el gobierno provincial lleva adelante proyectos en infraestructura urbana, seguridad, salud y vivienda en Rosario. Según Enrico, "hace muchos años no había un Gobierno Provincial con tantas obras en marcha para acompañar a Rosario".

Por otro lado, la Provincia abrió ofertas para remodelar más de 6 kilómetros de tendido vial en el departamento General López, con una inversión de 2.600 millones de pesos destinada a alteos, alcantarillas y ripio, a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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