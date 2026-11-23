Más de 10.000 santafesinos participaron el lunes del cierre de la tercera edición de la Semana Invencible, un evento organizado por el Gobierno de Santa Fe para conmemorar el 240° aniversario del nacimiento del Brigadier General Estanislao López.

La jornada se desarrolló en el casco histórico de la ciudad, frente a la Casa de Gobierno, donde se realizaron diversas actividades culturales y artísticas en homenaje al prócer santafesino, recientemente declarado Héroe Nacional y Patriarca del Federalismo Argentino.

Leé también: Santa Fe cierra Semana Invencible con festival en Plaza 25

El gobernador Maximiliano Pullaro estuvo presente junto a autoridades provinciales y locales. El acto protocolar incluyó un discurso en el que Pullaro destacó la vigencia de los ideales políticos de López y la importancia de Santa Fe como una provincia que mantiene políticas contracíclicas en áreas como la obra pública, la educación y la cultura.

El cierre musical estuvo a cargo de Patricia Sosa, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, quienes interpretaron el espectáculo "Agitando pañuelos", un recorrido por clásicos del cancionero popular argentino. El repertorio incluyó temas como "A Monteros", "Juana Azurduy", "Tonada del viejo amor" y "Entre a mi pago sin golpear". El evento finalizó con la interpretación de "Canción con todos", justo antes de que comenzara a llover.

Antes del concierto, se presentó la delegación oficial de Santa Fe que participó en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2026, con un cuadro dedicado a la figura de López. También actuaron la Banda Sinfónica de la Policía de Santa Fe, que interpretó el Himno Nacional y varias marchas, y grupos de danza folclórica como La Urdimbre y el ballet del Instituto Santafesino de Danzas.

El proyecto Son de Río, surgido del ciclo CCP Experimenta del Centro Cultural Provincial, ofreció un espectáculo musical con ritmos del litoral y textos de autores locales, incluyendo un homenaje a la obra "Los inundados" de Fernando Birri.

La ministra de Cultura, Susana Rueda, señaló que la Semana Invencible busca reivindicar la figura del Brigadier y promover los valores que dejó como legado. Destacó que la propuesta es gratuita para facilitar el acceso a la cultura en un contexto económico difícil para muchas familias.

Por su parte, el secretario de Gestión Cultural, Sebastián Cáceres, repasó las actividades realizadas desde el 15 de noviembre, que incluyeron muestras, charlas, presentaciones de libros, obras teatrales, una serie web, peñas y actividades educativas, además del acto central encabezado por el gobernador.

Cáceres señaló que el objetivo es que los santafesinos se apropien de su historia y cultura para fortalecer la identidad colectiva y construir un futuro con mayor federalismo en el país.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas