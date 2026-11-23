La Municipalidad de Santa Fe informó que soterrar cables en la ciudad cuesta 14 veces más que instalarlos por vía aérea, lo que dificulta avanzar en la eliminación del tendido aéreo. La situación fue detallada el lunes 23 de noviembre por Carlos Suárez, gerente coordinador de Proyectos Estratégicos, quien explicó que los costos se deben a los trabajos, materiales y tipo de cableado que requiere la instalación subterránea.

Foto: Redes sociales

El debate sobre la infraestructura volvió a la agenda pública luego de que un poste cayera sobre una motocicleta, causando lesiones al conductor. Este hecho reavivó los reclamos de vecinos por cables colgantes, postes inclinados y otras instalaciones que representan un riesgo en la vía pública.

Suárez señaló que la diferencia de costos obliga a revisar en qué sectores de la ciudad es viable y conveniente realizar el soterramiento, mencionando especialmente las zonas con napas elevadas o riesgo de inundación, como Colastiné. Además, indicó que aún no está definido cómo se financiarán estas obras, por lo que será necesario alcanzar acuerdos entre el Estado y las empresas proveedoras de servicios.

La nueva ordenanza aprobada por el Concejo Municipal busca reorganizar el cableado aéreo, estableciendo criterios técnicos para las instalaciones, la eliminación de cables en desuso y la creación de un registro de la infraestructura existente. Esta normativa reemplaza a la anterior, sancionada a fines de los años 90, que establecía que para 2014 toda la ciudad debía estar libre de cableado aéreo, objetivo que nunca se cumplió.

Según explicó Suárez, la falta de control municipal permitió que las empresas continuaran extendiendo sus redes sin permisos ni criterios uniformes, lo que generó un tendido irregular y peligroso. La reglamentación de la nueva ordenanza está en proceso y, una vez finalizada, se dispondrá de 180 días para implementar las medidas previstas.

El municipio planea conformar una mesa de trabajo que incluya universidades, empresas de telecomunicaciones, el Gobierno provincial, la Municipalidad y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para avanzar en el reordenamiento.

Respecto a los postes en riesgo de caída o cables peligrosos, Suárez indicó que los vecinos deben realizar denuncias a la línea gratuita 0800 777 5000. Estas denuncias activan la intervención del área Gestión de Riesgo del municipio, que puede retirar instalaciones en peligro inminente o gestionar su retiro con las empresas responsables. El funcionario destacó la importancia de que la población informe estas situaciones para prevenir accidentes.

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