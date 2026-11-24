La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuestionó este martes 24 de noviembre el homenaje que se realizará en la Universidad de Buenos Aires (UBA) a Mario Roberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Villarruel calificó el acto como "un ataque contra la democracia" y acusó a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Josefina Arias, de mentir respecto al evento.

Foto: Redes sociales

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Villarruel afirmó que Santucho fue "el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los años 70". Señaló que estos atentados ocurrieron principalmente durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y en 1989, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando el ERP se desprendió del Movimiento Todos por la Patria.

La vicepresidenta sostuvo que "la militancia no implica nunca atentar contra la democracia y cometer actos terroristas" y consideró que la UBA "mancilla su historia homenajeando a Santucho y distorsionando su accionar". Según Villarruel, tanto el ERP como Montoneros buscaron "la toma del poder por la fuerza".

Finalmente, afirmó que reivindicar a Santucho, uno de los líderes de estas organizaciones armadas, equivale a "ensuciar a la universidad pública y abofetear a sus víctimas".

Por su parte, el rector de la UBA, Alberto Barbieri, y la decana Arias no emitieron declaraciones oficiales hasta el momento. En este marco, el legislador porteño Leandro Yacobitti adelantó que la universidad podría evaluar medidas para impedir la realización del homenaje.

El homenaje a Santucho genera un debate en el ámbito académico y político sobre la memoria histórica y la interpretación de los hechos ocurridos durante la última dictadura y los años previos, cuando grupos armados de izquierda y derecha protagonizaron episodios de violencia en el país.

El acto está previsto para los próximos días en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y ha despertado reacciones encontradas entre distintos sectores sociales y políticos.

Notas relacionadas