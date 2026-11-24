El domingo 22 de noviembre, en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Cayastá, se realizó el acto oficial por el 453º aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. La ceremonia contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y otras autoridades provinciales y locales.

Durante el acto, Pullaro repasó la historia de la provincia desde sus primeros asentamientos y la fundación por Juan de Garay, hasta la figura del brigadier Estanislao López y su legado federalista. El gobernador resaltó el espíritu de rebeldía y la tradición revolucionaria que, según dijo, forman parte del ADN santafesino desde la Revolución de los Siete Jefes.

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En su discurso, Pullaro afirmó que Santa Fe es hoy una provincia que combina el campo, la industria y el comercio con el desarrollo científico y tecnológico impulsado por las universidades públicas. Además, destacó el compromiso con políticas estratégicas para el desarrollo y la lucha contra el crimen organizado, que, según indicó, se realiza respetando las garantías constitucionales.

El mandatario también mencionó la organización de los Juegos Suramericanos, que recibieron a 3.500.000 personas sin incidentes de violencia, y afirmó que Santa Fe es una provincia que ha tenido más coraje que miedo y más esperanza que pesimismo.

Por otro lado, Pullaro hizo referencia a la preparación ante el fenómeno El Niño, con el objetivo de asistir a las familias afectadas por las lluvias y la crecida del río Paraná. Señaló que desde hace meses se trabaja para minimizar el impacto y el sufrimiento de la población que debió abandonar sus hogares por la inundación.

El acto contó con la participación de la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner; el presidente de la Suprema Corte provincial, Rafael Gutiérrez; el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli; y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, entre otros funcionarios.

La ceremonia finalizó con la presentación del grupo folclórico Cordiales. Posteriormente, el gobernador participó de la 46ª edición de la Fiesta Provincial de la Doma, también en el Parque Arqueológico.

Semana Invencible

El acto en Cayastá dio inicio a la "Semana Invencible", organizada por el gobierno provincial para conmemorar el aniversario de la fundación y homenajear a Estanislao López, en el marco de los 240 años de su nacimiento.

Entre el 17 y el 22 de noviembre se desarrollaron exposiciones, restauraciones en vivo, lanzamientos de libros, charlas, espectáculos teatrales, encuentros musicales y actividades educativas en distintos espacios culturales de la capital provincial. La programación incluyó una marcha de antorchas hacia el monumento al brigadier.

El cierre de la Semana Invencible se realizó el lunes 23 en la ciudad de Santa Fe, con eventos en el Museo y Biblioteca Policial y un festival musical en la Plaza 25 de Mayo. Participaron bandas sinfónicas, grupos de danza tradicionalista y artistas como Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.

Este ciclo de actividades buscó destacar la vigencia de los ideales políticos de Estanislao López, recientemente declarado Héroe Nacional y Patriarca del Federalismo Argentino.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.