El lunes 23 de noviembre, la construcción del nuevo Puente Carretero que unirá Santa Fe y Santo Tomé alcanzó un 75% de avance, según informaron desde la obra.

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En esta etapa se colocaron las primeras barandas de protección lateral, un tramo de casi 100 metros de color naranja que delimitará ambos costados del puente una vez finalizado. Estas barandas ya fueron fijadas y abulonadas sobre la estructura principal.

Los trabajos continúan en el resto de la estructura, que se proyecta como una nueva conexión vial sobre el río Salado. La instalación de las barandas representa uno de los avances más visibles y permite anticipar el aspecto definitivo que tendrá el puente.

El nuevo Puente Carretero forma parte de un plan de infraestructura vial destinado a mejorar la circulación entre ambas ciudades y facilitar el tránsito sobre el río Salado, una vía clave para la región.

Desde la administración a cargo de la obra indicaron que se mantienen los plazos previstos para la finalización, aunque no se informó una fecha exacta de entrega.

Esta construcción se suma a otras inversiones en infraestructura que se desarrollan en la provincia, en un contexto de crecimiento en el sector de la construcción y obras públicas.