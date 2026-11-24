El martes 24 de noviembre, el diputado nacional Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe sobre los motivos por los cuales el canciller Pablo Quirno cuestionó la legitimidad de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Foto: Redes sociales

La iniciativa surge en el contexto de un aumento de la tensión entre los gobiernos de Argentina y Brasil, tras las declaraciones del funcionario argentino que pusieron en duda los resultados de las elecciones brasileñas del 25 de octubre, en las que Lula derrotó a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta.

Como consecuencia de estas expresiones, el presidente brasileño decidió retirar al embajador argentino Julio Bitelli y no invitar al presidente Javier Milei a la ceremonia de asunción presidencial.

En el proyecto, Valdés sostiene que Argentina y Brasil atraviesan "el peor momento histórico" en sus relaciones bilaterales y destaca la importancia del vínculo comercial y político entre ambos países, recordando el apoyo brasileño en la causa Malvinas.

El diputado solicita a la Cancillería que informe si recibió documentación o reportes técnicos que justifiquen las dudas sobre la elección brasileña y si las declaraciones del canciller representan la posición oficial del Gobierno argentino.

Además, se pide conocer si hubo comunicaciones diplomáticas por parte del Gobierno brasileño tras las declaraciones de Quirno, cuál es el estado actual de la representación bilateral y qué gestiones se están realizando para restablecer las relaciones a nivel de embajadores.

El proyecto también insta a evaluar las consecuencias económicas, comerciales y estratégicas que el deterioro del vínculo puede tener para Argentina.

Valdés enfatiza que "las relaciones internacionales son relaciones entre Estados" y que, aunque los presidentes cambien, los intereses y compromisos entre las naciones deben mantenerse.

Este pedido de informes se da en un marco de incertidumbre sobre la postura oficial argentina respecto al reconocimiento del triunfo electoral de Lula, que hasta el momento no ha sido formalizado.

El desarrollo de esta situación será clave para la evolución de la relación entre ambos países, socios comerciales y vecinos estratégicos en la región.

Notas relacionadas