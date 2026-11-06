Santiago Peña anunció que ejercerá su defensa ante un juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que está dispuesto a ejercer su derecho a la defensa ante un presunto juicio político en su contra, en medio de informaciones sobre una crisis relacionada con Ueno Bank. Las declaraciones fueron difundidas el jueves 5 de noviembre por la agencia Noticias Argentinas (NA), que también lo presentó como mandatario renunciante.

Según la publicación, Peña expresó su intención de comparecer ante las instituciones correspondientes y aportar la documentación necesaria para esclarecer las circunstancias que originaron el conflicto.

Sin embargo, tanto la situación institucional del mandatario como el supuesto cierre de la entidad financiera y el alcance del procedimiento legislativo deben ser corroborados mediante fuentes oficiales paraguayas.

Peña aseguró que colaborará con la investigación

De acuerdo con la información difundida por NA, el mandatario publicó una carta dirigida a la ciudadanía en la que manifestó su disposición a responder ante las autoridades.

En el mensaje atribuido a Peña, sostuvo que ejercerá su defensa con argumentos y pruebas, respetando la Constitución y las instituciones de la República.

También expresó que su situación personal no debe interferir en el funcionamiento institucional del país y aseguró que aceptará el resultado del procedimiento correspondiente.

La publicación señala que Peña considera necesario determinar eventuales responsabilidades y garantizar que cualquier conducta contraria a la ley sea investigada por la Justicia.

La situación de los ahorristas, otro punto del conflicto

Uno de los aspectos centrales del mensaje atribuido al mandatario es la situación de las personas que, según la agencia, habrían resultado afectadas por problemas financieros de Ueno Bank.

Peña planteó que la resolución de los reclamos de los depositantes debe avanzar independientemente de su situación política.

En ese sentido, señaló que las instituciones responsables tienen que trabajar para garantizar respuestas a las familias que reclaman recuperar sus ahorros.

No obstante, la publicación original no incorpora información oficial del Banco Central del Paraguay que permita establecer la situación operativa de Ueno Bank, la cantidad de clientes afectados ni la existencia de restricciones generalizadas sobre los depósitos.

Por ese motivo, el presunto cierre de la entidad y sus consecuencias económicas deben considerarse versiones no confirmadas.

El procedimiento político y las respuestas pendientes

La información también menciona la continuidad de un juicio político contra Peña, aunque no precisa qué resolución legislativa habría dispuesto su avance, cuáles son las acusaciones formales ni en qué etapa se encontraría el trámite.

Estos elementos resultan necesarios para determinar el alcance institucional del proceso y distinguir una iniciativa parlamentaria de un procedimiento formalmente aprobado.

Por otro lado, tampoco se incluye una respuesta del Congreso paraguayo ni de las autoridades de supervisión financiera sobre los acontecimientos relatados.

El mandatario, según NA, solicitó preservar la calma y sostuvo que las demandas ciudadanas deben ser atendidas mediante información y acciones concretas.

La evolución del caso dependerá de las comunicaciones oficiales del Gobierno paraguayo, las decisiones del Congreso y los informes de los organismos financieros competentes.