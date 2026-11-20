El Concejo Municipal de Rufino continuará integrado por seis representantes luego de que los tres bloques políticos alcanzaran un acuerdo para mantener la composición actual del cuerpo legislativo. La decisión se produce en el marco de la implementación de la nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe, que establece modificaciones en la cantidad de concejales según la población de cada localidad.

El presidente del Concejo, Francisco Carballeira, confirmó que existe consenso para no avanzar con la reducción a cinco bancas, tal como había propuesto el intendente Natalio Lattanzi mediante un proyecto de ordenanza.

De esta manera, Rufino mantendría sus seis representantes y en las elecciones de 2027 se renovarían tres lugares, correspondientes a los mandatos que finalizan ese año.

Por qué Rufino decidió conservar sus seis bancas

Uno de los principales argumentos planteados por Carballeira está relacionado con la cantidad de habitantes de la ciudad.

Según los datos censales citados por el titular del Concejo, Rufino cuenta con 19.350 habitantes, una cifra cercana al límite de 20.000 establecido en el nuevo esquema provincial para contar con siete concejales.

En ese contexto, el presidente del cuerpo consideró que reducir la representación a cinco integrantes podría generar nuevas modificaciones en los próximos años.

La posibilidad de que la ciudad supere los 20.000 habitantes hacia 2031 es una proyección que todavía no cuenta con confirmación estadística.

Además, Carballeira explicó que los cambios sucesivos en la cantidad de bancas obligarían a reorganizar las comisiones internas, modificar el reglamento y adaptar el funcionamiento legislativo.

Qué sucederá con el proyecto del intendente

El intendente Natalio Lattanzi había enviado una iniciativa para reducir de seis a cinco la cantidad de integrantes del Concejo.

Sin embargo, los representantes de los tres bloques legislativos acordaron no darle tratamiento antes del plazo establecido por la provincia.

Según explicó Carballeira, el Gobierno santafesino fijó el 30 de noviembre como fecha límite para comunicar eventuales modificaciones en la composición de los concejos municipales, antes de avanzar con la convocatoria electoral.

Bajo el procedimiento descripto por el presidente del cuerpo, la falta de aprobación de una ordenanza de reducción permitiría conservar las seis bancas actuales.

El proyecto del Ejecutivo, por lo tanto, quedará sin tratamiento dentro de ese plazo. No se difundieron en la información disponible declaraciones del intendente que permitan conocer sus fundamentos completos.

La representación de las minorías, otro argumento

La preservación de la representación política también formó parte del acuerdo.

Carballeira sostuvo que eliminar una banca podría afectar a la minoría legislativa, que obtuvo aproximadamente 1.100 votos en la última elección municipal.

Desde esa perspectiva, mantener seis concejales permitiría conservar la participación de los distintos espacios políticos dentro del recinto.

Qué bancas se renovarán en 2027

El próximo año finalizarán los mandatos de Gisela Reinoso, Juan Pablo Garmendia y Santiago Pauloni, quienes integran el Concejo desde el período iniciado en 2023.

Por su parte, Francisco Carballeira, María Belén Arambel García y Maximiliano Correa tienen mandato hasta 2029.

Con el acuerdo alcanzado, el escenario previsto es que los vecinos de Rufino elijan tres representantes en los comicios municipales de 2027.

La definición administrativa quedará vinculada al vencimiento del plazo provincial y a la posterior convocatoria electoral.