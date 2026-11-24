El papa Francisco dejó registrado en sus diarios personales que, en tres oportunidades a lo largo de su vida, creyó haber visto físicamente al demonio. Los testimonios forman parte de un libro póstumo que reúne anotaciones privadas realizadas entre 1992 y agosto de 2024, cuya presentación internacional fue anunciada para este martes 24 de noviembre.

La obra, titulada El diario personal del Papa Francisco, permite conocer aspectos de la vida íntima del pontífice argentino que permanecieron reservados durante décadas. Sus páginas incluyen experiencias religiosas, cuestionamientos personales y reflexiones sobre el paso del tiempo.

El lanzamiento contempla cinco idiomas y una distribución en 94 países, según la información difundida sobre la publicación.

Los tres encuentros que Bergoglio atribuyó al demonio

En una anotación fechada el 24 de enero de 2021, Francisco recordó tres episodios que interpretó como manifestaciones del diablo.

El primero habría ocurrido aproximadamente en 2006, cuando todavía se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires. Según escribió, observó desde la ventanilla de un automóvil una figura cuya mirada describió como amenazante y seductora.

La segunda experiencia tuvo lugar en una capilla de las carmelitas, donde aseguró haber sido observado por aquella presencia.

“Me miró con ojos llameantes”, dejó registrado en su diario.

El tercer episodio ocurrió en Roma, después de un viaje a Chile. En esa oportunidad, Bergoglio afirmó que no solo había visto al demonio, sino que también había escuchado su voz.

En los tres casos, el religioso atribuyó a la ayuda de Dios la posibilidad de superar aquellas experiencias, cuyo carácter sobrenatural corresponde a su interpretación personal.

Una experiencia que vinculó con el infierno

Otro de los escritos, fechado el 7 de junio de 2018, describe una situación que Francisco aseguró haber atravesado mientras se preparaba para dormir.

El entonces pontífice relató que había experimentado una visión que identificó con las puertas del infierno. Ante el temor que le provocó aquel episodio, recurrió a un rosario como forma de protección espiritual.

La autocrítica y el temor al paso del tiempo

Los diarios también exponen las preocupaciones de Bergoglio respecto de su propia conducta. En distintas anotaciones reconoció sentimientos de orgullo, envidia e irritación, además de recordar situaciones en las que consideraba no haber actuado correctamente.

La necesidad de recibir misericordia y reparar los daños que creía haber causado aparece de manera recurrente en sus escritos.

Desde antes de asumir como máxima autoridad de la Iglesia católica, Francisco manifestaba preocupación por el envejecimiento y la cercanía de la muerte.

El origen del libro póstumo

La publicación cuenta con una presentación y comentarios del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Según explicó el religioso, Francisco le había solicitado colaboración para publicar las anotaciones que conservaba en un cuaderno negro.

El material comprende 86 páginas correspondientes a la etapa anterior a su elección como papa, el 13 de marzo de 2013, y otras 55 vinculadas con su pontificado.

La obra permite acceder a más de treinta años de reflexiones personales del religioso argentino, fallecido el 21 de abril de 2025, a los 88 años.