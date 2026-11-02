Brasil: estiman que el IVA podría alcanzar el 31,3 % con la reforma tributaria

La reforma tributaria de Brasil volvió al centro de la discusión económica después de que se difundiera una estimación que ubica la futura tasa combinada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el 31,3 %, un porcentaje que, de concretarse como alícuota general, superaría el 27 % aplicado en Hungría.

Según informó ICNDiario este lunes 2 de noviembre, el cálculo fue atribuido al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), organismo de control brasileño. Sin embargo, el porcentaje difundido debe considerarse una proyección y no una tasa definitiva aprobada para todo el sistema tributario.

Cómo funcionará el nuevo IVA de Brasil

La reforma contempla la sustitución progresiva de distintos impuestos al consumo por un esquema dual integrado por dos tributos.

Por un lado, la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS), de competencia federal, reemplazará gravámenes como el PIS y Cofins. Por otro, el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) corresponderá a los estados y municipios.

De acuerdo con la información publicada, el componente federal podría alcanzar una alícuota del 11,3 %, mientras que el tramo correspondiente a estados y municipios se ubicaría en torno al 20 %.

La suma de ambos porcentajes llevaría la tasa combinada al 31,3 %. No obstante, la aplicación efectiva dependerá de las disposiciones legales, el calendario de transición y las alícuotas que finalmente correspondan.

Qué argumenta el gobierno de Lula

La administración brasileña sostiene que la transformación del sistema tributario busca simplificar la recaudación, reducir la superposición de gravámenes y eliminar distorsiones que afectan a las empresas.

Uno de los objetivos de la reforma es evitar la acumulación de impuestos durante las distintas etapas de producción y comercialización.

Desde esa perspectiva, el nuevo esquema pretende mejorar la transparencia fiscal y facilitar las operaciones económicas dentro del país.

Además, el Gobierno vincula su política tributaria con otras medidas distributivas, entre ellas modificaciones en el impuesto a la renta destinadas a beneficiar a sectores de menores ingresos.

Las advertencias sobre precios y competitividad

Por otro lado, sectores empresariales y analistas citados por la publicación original expresaron preocupación por el nivel que podría alcanzar la imposición sobre el consumo.

Entre los riesgos señalados aparecen posibles incrementos de precios en determinados servicios, cambios en los costos de las empresas y consecuencias para la competitividad brasileña.

Sin embargo, el impacto no puede calcularse únicamente a partir de la tasa nominal. También intervienen los créditos fiscales, las exenciones, los regímenes diferenciados y la posibilidad de trasladar impuestos a los precios finales.

Una reforma con impacto regional

El debate también resulta relevante para la Argentina, debido al peso de Brasil como socio comercial y a la integración productiva existente entre ambos países.

Las modificaciones tributarias podrían influir sobre las condiciones de competencia, los costos de producción y las decisiones de inversión de empresas que operan en el Mercosur.

La implementación será gradual y todavía quedan aspectos por definir. En este marco, la evolución de las alícuotas y sus efectos sobre consumidores y empresas será uno de los principales puntos de seguimiento durante los próximos años.