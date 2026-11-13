Paraguay busca intervenir empresas vinculadas a Ueno Bank para preservar empleos

El Gobierno de Paraguay anunció que impulsará una iniciativa legislativa para evitar el cierre de empresas vinculadas a Ueno Bank y preservar los puestos de trabajo de sus empleados. La propuesta fue comunicada por el presidente Pedro Alliana, en medio de la situación financiera que, según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, atraviesa el grupo empresarial relacionado con la entidad bancaria.

El proyecto contempla que el Estado pueda asumir temporalmente la administración de determinadas compañías, con el propósito de garantizar su continuidad operativa, ordenar sus cuentas y evitar que la crisis derive en despidos.

La medida todavía requiere aprobación parlamentaria y, por lo tanto, no implica una intervención inmediata.

Cómo funcionaría la administración temporal

De acuerdo con los detalles anunciados, la iniciativa permitiría designar administradores transitorios por un período máximo de ocho meses.

Durante ese plazo, los actuales directivos podrían ser apartados de sus funciones para dar lugar a una conducción encargada de supervisar las operaciones, preservar el patrimonio y sostener la actividad empresarial.

El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, explicó en conferencia de prensa que el mecanismo estaría destinado a compañías relacionadas con entidades financieras sometidas a procesos de resolución.

Además, aclaró que la intervención no significaría que el Estado paraguayo asumiera las obligaciones económicas de esas firmas.

Restricciones para proteger los activos empresariales

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la incorporación de limitaciones sobre determinadas operaciones financieras y patrimoniales.

Según explicó González, se establecerían restricciones para impedir transferencias de bienes, distribución de dividendos, cancelación de créditos a accionistas y movimientos de fondos ajenos al funcionamiento habitual de las empresas.

Estas disposiciones buscarían conservar los recursos necesarios para mantener las actividades y afrontar compromisos, entre ellos el pago de salarios.

Por otro lado, el funcionario señaló que la medida no alcanzaría automáticamente a todas las compañías que hayan mantenido relaciones comerciales con Ueno Bank.

La aplicación dependería de criterios específicos de vinculación y control que deberán quedar establecidos en la normativa.

El Gobierno pone el foco en la continuidad laboral

Alliana expresó públicamente que la prioridad de su administración es evitar que los trabajadores pierdan sus empleos como consecuencia de la situación de la entidad financiera.

El mandatario sostuvo, a través de su cuenta de X, que pretende mantener en funcionamiento las empresas afectadas y garantizar la estabilidad laboral.

Sin embargo, hasta el momento no se precisó oficialmente en la información disponible cuántas compañías podrían quedar comprendidas, qué cantidad de trabajadores resultarían alcanzados ni cuál sería el impacto económico de la intervención.

Tampoco se difundieron las posiciones de los actuales administradores de las empresas involucradas.

Qué deberá resolver el Congreso paraguayo

El siguiente paso será la presentación formal del proyecto ante el Congreso, donde los legisladores deberán analizar el alcance de las facultades estatales, los mecanismos de control y las condiciones de finalización de las administraciones temporales.

También será necesario establecer cómo se garantizarán los derechos de los trabajadores, los acreedores y los propietarios de las compañías.

Por ahora, el anuncio abre una nueva instancia política y económica en Paraguay, cuya evolución dependerá del texto definitivo de la iniciativa y de su tratamiento parlamentario.