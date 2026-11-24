El Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitirá el próximo sábado 28 de noviembre una resolución sobre el pedido presentado por Argentina para suspender la explotación petrolera en aguas cercanas a las Islas Malvinas mientras persista la disputa de soberanía.

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Así lo informó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en un informe remitido al Senado el martes 24 de noviembre, horas antes de su exposición ante la Cámara alta para detallar la marcha del Gobierno. En el documento, Santilli confirmó que se encuentran en curso procedimientos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la región del archipiélago, que operan sin autorización argentina.

El pedido argentino ante el tribunal busca que se adopten medidas provisionales para impedir que el Reino Unido y las empresas bajo su jurisdicción realicen nuevas perforaciones o instalen infraestructura destinada a la producción de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en el marco del proyecto petrolero Sea Lion.

El informe oficial aclara que, independientemente de la resolución que se dicte el sábado, el proceso arbitral continuará. Además, señala que en caso de que la solicitud de medidas provisionales sea rechazada, Argentina podrá volver a plantearlas una vez constituido el tribunal arbitral.

El Gobierno argentino remarcó que la presentación ante el tribunal no busca un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas, un tema que está fuera de la jurisdicción del organismo, sino que sostiene que la controversia existente impide la adopción de medidas unilaterales para la explotación hidrocarburífera en las zonas en disputa.

En cuanto a las sanciones, el informe indica que los procedimientos incluyen no solo a las empresas que llevan adelante actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización, sino también a sus accionistas y a las compañías que les prestan servicios para desarrollar esas actividades.

Respecto a la iniciativa de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el Ejecutivo argentino no expresó una posición específica y se limitó a reafirmar su reclamo firme e irrenunciable de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El informe también menciona que el Gobierno realiza un seguimiento constante de la actividad militar británica en el Atlántico Sur, incluyendo gestiones de protesta ante ejercicios militares y el monitoreo de movimientos de unidades y material.

Finalmente, el Ministerio de Defensa informó que se asignaron 45.000 millones de pesos, provenientes del Tesoro Nacional, para el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por la Ley 27.558, será convocado una vez que se cubran las vacantes existentes desde la última reunión, según informó el Gobierno.

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