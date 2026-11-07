Santiago Peña declaró ante la Fiscalía tras ser destituido en Paraguay

La crisis política y financiera de Paraguay sumó este sábado 7 de noviembre un nuevo capítulo con la comparecencia del expresidente Santiago Peña ante la Fiscalía General del Estado, en Asunción. El exmandatario fue trasladado para prestar declaración en una investigación por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank, cuya crisis provocó protestas y una serie de decisiones judiciales e institucionales.

Peña llegó a la sede del Ministerio Público en un vehículo oscuro, acompañado por una escolta policial. La diligencia se realizó después de que las autoridades modificaran el lugar previsto para su declaración por razones de seguridad.

El exjefe de Estado estuvo asistido por su abogado Ricardo Preda, quien sostiene que su defendido no tuvo responsabilidad directa en las colocaciones financieras investigadas.

La destitución que cambió el escenario político

El viernes 6 de noviembre, el Senado paraguayo aprobó la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por mal desempeño de funciones. La decisión fue respaldada por los 44 legisladores presentes y puso fin anticipadamente a su mandato presidencial.

Tras la resolución parlamentaria, el entonces vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay para completar el período constitucional previsto hasta 2028.

La salida de Peña también modificó su situación judicial, ya que dejó de contar con las inmunidades correspondientes al ejercicio de la Presidencia.

Qué investiga la Justicia paraguaya

La causa está relacionada con el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera que recibió inversiones de organismos estatales durante la administración de Peña.

La Fiscalía investiga posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Estas calificaciones forman parte de una investigación penal y no constituyen una declaración de culpabilidad.

Según las acusaciones que impulsaron el juicio político, el expresidente había mantenido una participación accionaria en Ueno Holding, vinculada con la entidad bancaria. Esa participación habría sido vendida en 2025.

La defensa, por su parte, rechaza que Peña haya tenido responsabilidad directa sobre las operaciones financieras cuestionadas.

La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay, cuya detención fue ordenada en el marco del mismo caso.

Una crisis con consecuencias económicas y políticas

El cierre de Ueno Bank afectó a numerosos clientes y dejó fondos inmovilizados, incluidos recursos vinculados con instituciones estatales.

La situación generó manifestaciones y reclamos de los ahorristas, mientras las autoridades avanzan con las investigaciones sobre las operaciones de la entidad y las responsabilidades de sus antiguos directivos.

En paralelo, el nuevo gobierno encabezado por Pedro Alliana enfrenta el desafío de garantizar la continuidad institucional y responder a los afectados por la crisis bancaria.

La declaración de Peña constituye una nueva instancia del proceso. Los próximos pasos dependerán de las decisiones de la Fiscalía y del juzgado competente, que deberán determinar las medidas judiciales correspondientes y evaluar las pruebas reunidas.