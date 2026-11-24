El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no invitaría a su par argentino, Javier Milei, a la ceremonia de asunción presidencial prevista para el 5 de enero de 2027. La información fue difundida el martes 24 de noviembre y señala que, aunque Milei podría quedar fuera, otros dirigentes argentinos sí estarían convocados.

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Entre los posibles asistentes se encuentran figuras de la oposición argentina, como el expresidente Mauricio Macri y la líder del Senado de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quienes reconocieron el triunfo de Lula en las elecciones del 25 de octubre. También se mencionó la presencia de dirigentes del peronismo kirchnerista que participaron en actividades vinculadas a la campaña de Lula.

La decisión de no invitar a Milei ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas entre Brasil y Argentina. Recientemente, Brasil retiró a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y redujo su representación a un encargado de negocios. Además, el canciller argentino, Pablo Quirno, expresó dudas sobre el proceso electoral brasileño, aunque reconoció la autoridad del Tribunal Electoral de Brasil para validar los resultados.

En 2022, cuando Milei asumió la presidencia argentina, Lula no asistió a la ceremonia en señal de molestia por declaraciones del mandatario argentino durante la campaña brasileña. Celso Amorim, jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia brasileña, indicó que Lula se sintió ofendido por calificativos como “ladrón”, “corrupto” y “comunista furioso” dirigidos a él.

Tras la elección de Lula, el gobierno brasileño confirmó que el presidente no asistiría a la investidura de Milei. En respuesta, Milei envió una invitación formal para la asunción de Lula, entregada personalmente a Mauro Vieira, quien finalmente representó a Brasil en la ceremonia argentina. El expresidente Jair Bolsonaro sí asistió a ese acto.

Durante los tres años en que coincidieron en sus mandatos, Milei y Lula no mantuvieron encuentros bilaterales. La ausencia de invitación a la asunción de Lula podría profundizar la distancia entre ambos gobiernos en esta nueva etapa.

El 5 de enero se espera la ceremonia de asunción de Lula en Brasilia, donde se confirmará la lista definitiva de invitados y el nivel de representación argentina.

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