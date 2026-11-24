El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este jueves en la Casa de Gobierno al embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, en un encuentro que buscó fortalecer la cooperación bilateral en sectores como bioenergía, tecnología, salud y economía del conocimiento.

La reunión formó parte de la agenda de internacionalización de la provincia y contó con la presencia de ministros y funcionarios provinciales vinculados a la innovación, desarrollo productivo, cultura y comercio exterior.

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El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que India importa casi la mitad de sus productos desde Santa Fe, principalmente granos y aceites, y señaló que se están evaluando alternativas para agregar valor a esas exportaciones y avanzar en la transferencia de conocimientos y producción de insumos farmacéuticos con la participación del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF).

Puccini también mencionó otros sectores con potencial, como la producción de locomotoras, inversiones en puertos argentinos, ciencia y tecnologías como la inteligencia artificial. En cuanto a la minería, resaltó el interés de India y presentó el trabajo que realiza la provincia en ese ámbito.

Por su parte, Claudio Díaz, secretario de Relaciones Internacionales, indicó que el encuentro se centró en economías complementarias, con especial atención al sector agroalimentario y la posibilidad de que la industria farmacéutica india colabore con el LIF en la producción de ciertos insumos.

Además, la provincia extendió una invitación para organizar una misión institucional a la India con el objetivo de profundizar estos vínculos.

El embajador Kumar calificó a Santa Fe como una provincia clave para India y destacó que más del 90% de las exportaciones argentinas hacia ese país corresponden a aceites de soja y girasol. También mencionó la posibilidad de ampliar la cooperación hacia productos y servicios de ingeniería indios.

Entre enero y agosto de 2026, India fue el principal destino de las exportaciones desde los puertos de Santa Fe, con envíos por un valor de 2.614,8 millones de dólares, un aumento del 65,7% respecto al mismo período del año anterior. El volumen exportado alcanzó las 2.250.200 toneladas, un 44% más que en 2025. Los principales productos enviados fueron aceite crudo de soja, cueros bovinos y lecitina.

Este encuentro se enmarca en la estrategia provincial de diversificar mercados y fortalecer la inserción internacional de Santa Fe en sectores estratégicos de la economía.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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