El sábado 21 de noviembre, Flavio Briatore, jefe de la escudería Alpine, se pronunció sobre el futuro del piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1. Briatore señaló que el próximo año será decisivo para Colapinto, quien deberá demostrar que ha madurado y que posee las condiciones necesarias para continuar en el equipo.

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En declaraciones previas al Gran Premio de Las Vegas, Briatore también evaluó el desempeño de su escudería durante la temporada 2026. Actualmente, Alpine ocupa el sexto lugar en el Campeonato de Constructores con 6 puntos, aunque Briatore afirmó que, de haber tenido mejores resultados, podrían haber alcanzado el quinto puesto.

Respecto a Pierre Gasly, piloto principal del equipo, Briatore destacó su experiencia y fortaleza, pero le reclamó mayor constancia y menos errores, dada su posición de liderazgo dentro de Alpine.

En la clasificación para la carrera en Las Vegas, Gasly finalizó en la novena posición y largará octavo debido a una sanción aplicada a Oscar Piastri (McLaren). Por su parte, Colapinto terminó décimo y partirá noveno, también beneficiado por la misma sanción.

Briatore reconoció que el equipo dio un paso adelante en su rendimiento durante esta temporada y manifestó expectativas positivas para 2027, cuando esperan consolidar su progreso y mejorar su posición en el campeonato.

El futuro de Colapinto en Alpine dependerá en gran medida de su desempeño en las próximas tres carreras y en la temporada siguiente, según las palabras del jefe de la escudería.

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