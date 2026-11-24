El martes 24 de noviembre, el presidente argentino Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Karol Nawrocki, presidente de Polonia, en el marco de una gira diplomática que también incluye Chile.

Foto: Redes sociales

Nawrocki fue recibido en la explanada del Palacio de Gobierno por la Fanfarria Militar "Alto Perú" del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", que interpretó la marcha Avenida de las Camelias. Acompañado por el jefe de Casa Militar, general de brigada Sebastián Ibáñez, el mandatario polaco saludó a Milei en el Salón Blanco y luego mantuvieron una reunión bilateral en el despacho presidencial.

Durante el encuentro, conversaron sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde Polonia apoya a Kiev. También abordaron la agenda internacional previa a la cumbre del G20, que se realizará el 14 y 15 de diciembre en Miami, Estados Unidos. Aunque Polonia no es miembro permanente del G20, busca ampliar su influencia en los principales foros económicos globales, y Argentina es un socio relevante en ese contexto.

En los últimos días, la Fiscalía de Polonia confirmó que tres misiles de crucero rusos Kh-101 violaron su espacio aéreo durante una ofensiva contra Ucrania. El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, calificó el hecho como "otra provocación" de Moscú.

Karol Nawrocki, quien ganó las elecciones presidenciales de Polonia en 2025 con una agenda conservadora, mantiene diferencias con Milei sobre el rol del Estado, aunque coinciden en posturas sobre temas de género y ambientales, además de compartir una sintonía política con Estados Unidos.

El encuentro finalizó con una fotografía junto a la motosierra dorada, símbolo de la administración libertaria argentina.

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