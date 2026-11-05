Paraguay: renunció Santiago Peña tras el colapso de Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 su renuncia al cargo, en medio de la crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, una entidad bancaria que administraba depósitos particulares y fondos de organismos públicos.

La decisión fue comunicada mediante un video publicado en su cuenta oficial de X, mientras avanzaba en el Congreso una iniciativa de juicio político impulsada por legisladores opositores y sectores del gobernante Partido Colorado.

En su mensaje, Peña explicó que resolvió dejar el Gobierno para preservar la estabilidad del país, la paz social y el funcionamiento de las instituciones democráticas. También pidió disculpas a la ciudadanía por los errores que pudiera haber cometido durante su gestión.

La caída del banco que desencadenó la crisis

El conflicto comenzó a profundizarse el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay dispuso la resolución de Ueno Bank luego de detectar que sus indicadores de solvencia habían caído por debajo de los niveles legalmente exigidos.

La medida afectó a una entidad que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes. Numerosos usuarios quedaron sin acceso a sus cuentas, lo que provocó reclamos por la devolución del dinero y manifestaciones contra las autoridades.

Además, el caso adquirió una dimensión política debido a las relaciones empresariales que Peña había mantenido anteriormente con el grupo vinculado al banco.

Durante su administración, Ueno también recibió fondos de organismos estatales, entre ellos el Instituto de Previsión Social, responsable de administrar recursos destinados a prestaciones sociales y jubilaciones.

Las acusaciones políticas y la respuesta del mandatario

El avance de la crisis llevó a legisladores opositores a promover un juicio político por presunto mal desempeño de funciones y posibles conflictos de intereses.

La iniciativa recibió respaldo de sectores del Partido Colorado. Entre ellos, el expresidente Horacio Cartes, actual titular de esa fuerza política.

Por otro lado, el presidente del Senado, Basilio Núñez, reclamó públicamente la renuncia del mandatario y sostuvo que el Congreso debía intervenir para proteger los recursos de los ahorristas.

Peña, por su parte, manifestó que su prioridad era garantizar la tranquilidad de los ciudadanos afectados y pidió que funcionaran los mecanismos de protección de depósitos.

Los cuestionamientos sobre sus vínculos empresariales y las operaciones del banco forman parte de las investigaciones y controversias abiertas. No constituyen, por sí mismos, una declaración judicial de responsabilidad.

Qué ocurre ahora con la Presidencia de Paraguay

La renuncia abrió el procedimiento de sucesión presidencial previsto por la Constitución paraguaya.

El vicepresidente Pedro Alliana quedó como sucesor previsto para completar el mandato constitucional, originalmente establecido hasta el 15 de agosto de 2028.

Mientras tanto, el Congreso continuó tratando las acusaciones políticas. Según informó Associated Press, la Cámara de Diputados aprobó una acusación contra Peña por 78 votos a favor y ninguno en contra, después del anuncio de su dimisión.

La crisis también abrió investigaciones sobre la administración de Ueno Bank y el destino de los fondos públicos y privados.

El proceso institucional y la devolución del dinero a los depositantes aparecen ahora como dos de las principales cuestiones pendientes en Paraguay.