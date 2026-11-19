Los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin mantuvieron este jueves 19 de noviembre una reunión trilateral en la ciudad china de Shenzhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El encuentro reunió por primera vez en este formato a los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad internacional.

La reunión se desarrolló en el complejo Kylin Villa, donde los tres líderes analizaron las posibilidades de avanzar en el diálogo sobre armamento nuclear, conflictos internacionales y relaciones diplomáticas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro tuvo una duración de una hora y media. Sin embargo, ese tiempo exacto no pudo ser corroborado de manera independiente en las primeras coberturas internacionales.

El desarme nuclear, uno de los principales temas

Desde Washington, la administración estadounidense había presentado la reunión como una instancia inicial para explorar posibles reducciones de los arsenales nucleares.

La Casa Blanca también había moderado las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos, debido a las diferencias existentes entre los tres países en materia de seguridad y defensa.

El control de armas nucleares representa uno de los asuntos centrales de la relación entre las potencias, especialmente por las consecuencias que podrían tener futuras decisiones sobre sus capacidades militares.

Ucrania y las relaciones diplomáticas

La guerra entre Rusia y Ucrania también formó parte de los temas previstos para la conversación.

Trump había manifestado su intención de abordar el conflicto con los mandatarios ruso y chino. Antes de la reunión trilateral, el presidente estadounidense mantuvo encuentros por separado con ambos dirigentes.

Por su parte, el Kremlin había anticipado que buscaría tratar cuestiones relacionadas con la seguridad internacional y las posibilidades de recomponer los canales de diálogo entre las principales potencias.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov había señalado que la agenda contemplaba asuntos vinculados con el equilibrio estratégico y las relaciones internacionales.

No obstante, las conversaciones entre los tres gobiernos no implican por sí mismas avances en una eventual negociación de paz. Ucrania no participó de este encuentro trilateral.

China destacó la importancia del diálogo

Como anfitrión, Xi Jinping puso el acento en la necesidad de mantener mecanismos de comunicación entre Estados Unidos, Rusia y China.

La posición china estuvo centrada en la estabilidad estratégica y en la posibilidad de utilizar el diálogo para reducir las tensiones internacionales.

La reunión se produjo mientras las tres potencias mantienen diferencias en cuestiones comerciales, tecnológicas, militares y diplomáticas.

Además, el encuentro tuvo lugar durante una cumbre de APEC que también abordó el comercio internacional y la cooperación económica entre los países de Asia-Pacífico.

Qué puede pasar después de la cumbre

El principal interrogante es si las conversaciones permitirán establecer nuevas instancias de negociación sobre el desarme nuclear y los conflictos internacionales.

Hasta el momento de esta cobertura, no se habían podido confirmar compromisos específicos derivados del encuentro.

Las próximas comunicaciones oficiales de Washington, Pekín y Moscú permitirán conocer si la reunión tendrá continuidad mediante negociaciones diplomáticas o propuestas concretas.