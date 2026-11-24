El martes 24 de noviembre, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, envió a la Legislatura provincial un proyecto para modificar el calendario electoral y suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel local.

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La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a decidir si las elecciones provinciales, municipales y de juntas de gobierno se realizan el primer domingo de junio de 2027 o de forma simultánea con las elecciones nacionales, previstas para el 24 de octubre de ese año.

En caso de optar por el desdoblamiento, Entre Ríos se sumaría a provincias como Neuquén, Tucumán, Santa Fe y Salta, que ya fijaron fechas distintas para sus comicios provinciales. Actualmente, el proyecto cuenta con el respaldo suficiente en ambas cámaras para su aprobación: en el Senado, el gobierno tiene ocho votos asegurados más dos de monobloques, mientras que en Diputados posee mayoría simple y apoyo de bancadas panlibertarias.

El plazo para que el gobernador convoque a elecciones desdobladas vence el miércoles 27 de enero de 2027; si no se cumple, los comicios provinciales deberán realizarse junto con las nacionales en octubre.

El proyecto también establece que los partidos y alianzas definirán su oferta electoral sin PASO, y deberán presentar la conformación de sus frentes ante el Tribunal Electoral hasta el 8 de marzo de 2027, con las candidaturas a designar diez días después.

Además, la elección provincial se realizará por primera vez con boleta única de papel (BUP). Se fija un tope para los aportes individuales de campaña en 40 unidades tributarias, aproximadamente 4 millones de pesos.

Esta propuesta modifica el Código Electoral aprobado en 2024, que establecía que, en caso de desdoblamiento, la votación sería el último domingo de junio. Ahora, se propone adelantarla al primer domingo de junio.

El cambio busca flexibilizar la organización electoral y dar mayor margen al Ejecutivo para definir la fecha más conveniente para los comicios provinciales.

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