El martes 24 de noviembre, el Gobierno nacional informó al Senado que no precisó cuándo cumplirá con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establece la recomposición salarial del personal docente y no docente, la actualización de becas estudiantiles y los fondos para el funcionamiento de las universidades públicas.

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El informe, enviado por la Jefatura de Gabinete antes de la presentación de Diego Santilli ante la Cámara alta, señala que el Poder Ejecutivo asegura cumplir la ley y acatar las decisiones judiciales, aunque la aplicación de la norma está suspendida por leyes de Administración Financiera y de Ejecución Presupuestaria. Estas leyes, según el Ejecutivo, justifican la suspensión tras el veto presidencial, pese a que el Congreso ratificó la sanción con mayoría de dos tercios.

El Gobierno indicó que la controversia actual se centra en la forma de implementación de la ley, sobre la cual existe una diferencia de interpretación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Un juez falló a favor del CIN, pero el Ejecutivo apeló la decisión, que permanece pendiente en la Cámara de Apelaciones.

Además, el informe aclara que la apelación alcanza tanto a la medida cautelar como a la cuestión de fondo. El Ministerio de Capital Humano afirmó que el Estado no dejó de financiar a las universidades y remitió a la información presupuestaria disponible en el portal oficial de Presupuesto Abierto, sin detallar un cronograma para el cumplimiento total de la ley.

La falta de definición sobre la recomposición salarial y la actualización de becas mantiene la tensión con las casas de estudio, que han expresado su reclamo en diversas ocasiones. La controversia judicial y la apelación del Ejecutivo prolongan la incertidumbre sobre el financiamiento universitario en el país.