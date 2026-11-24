El exministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa volvió a postergar su viaje a la provincia de Misiones, previsto inicialmente para el miércoles 18 de noviembre y luego reprogramado para el 25, sin que se haya confirmado una nueva fecha para la visita.

Foto: Redes sociales

La agenda de Massa incluía encuentros con el gobernador misionero Hugo Passalacqua y reuniones con empresarios, comerciantes y representantes de las economías regionales para analizar la situación productiva local y su vínculo con el Gobierno Nacional.

Se esperaba que Massa viajara acompañado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, ambos integrantes de Unión por la Patria (UxP). En Misiones, Passalacqua mantiene diálogo con distintos referentes del peronismo, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el senador nacional Sergio Uñac.

El viaje se enmarca en la interna del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Massa busca fortalecer su vínculo con sectores del justicialismo y otras fuerzas, como el Partido Agrario y Social (PAyS), cuyo líder Héctor Bárbaro manifestó su respaldo para la candidatura de Massa.

El exfuncionario ha señalado en varias oportunidades que el Partido Justicialista debe trabajar unido para las próximas elecciones y que no basta solo con el peronismo para ganar.

En las últimas semanas, Massa se mostró cercano al kirchnerismo, con quien compartió una foto emblemática en San Fernando junto a referentes del justicialismo, en un gesto interpretado como una señal política frente a otros aspirantes a la presidencia, como Axel Kicillof.

Por ahora, no se informó cuándo se reprogramará la visita a Misiones ni si se mantendrán los encuentros previstos con dirigentes y representantes del sector productivo provincial.