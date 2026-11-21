Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 al vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

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Con este triunfo, el club argentino sumó su título internacional número 19, superando a Independiente y AC Milan, que cuentan con 18 trofeos cada uno. De esta forma, Boca se posiciona como el tercer equipo con más títulos internacionales en la historia del fútbol mundial.

En la cima de la tabla histórica se mantiene el Real Madrid, con 33 títulos, seguido por el club egipcio Al-Ahly, que acumula 27 conquistas. Boca es el máximo ganador de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

El Xeneize rompió además una sequía de 18 años sin títulos internacionales, ya que su última conquista fuera del país había sido en 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana contra Arsenal de Sarandí.

Este nuevo trofeo también amplía la diferencia de Boca en el ranking histórico de títulos totales entre los clubes argentinos, con 76 estrellas en total: 53 locales y 23 internacionales. River Plate, su principal rival, se mantiene con 72 títulos (54 locales y 18 internacionales).

Otros clubes argentinos destacados en el ranking son Independiente con 45 títulos, Racing con 41 y San Lorenzo con 22.

La final se disputó en un escenario neutral y Boca dominó el partido con goles que le permitieron asegurar la victoria y el campeonato.

Este logro reafirma la posición de Boca Juniors como uno de los clubes más exitosos del continente y del mundo en materia de competencias internacionales.

El club ahora se prepara para afrontar la próxima temporada con el impulso de este título y la expectativa de seguir sumando conquistas tanto a nivel nacional como internacional.

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