El martes 24 de noviembre, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, rechazó las acusaciones sobre un uso discrecional en la distribución de fondos a las provincias y defendió la metodología aplicada para los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

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Durante su primer informe de gestión ante el Congreso, Santilli explicó que los envíos presupuestarios se realizan conforme a la normativa vigente y que no se utilizan como una herramienta de presión política sobre los gobiernos provinciales.

Según detalló, los Recursos Tributarios de Origen Nacional (RON) se transfieren diariamente de forma automática, mientras que los anticipos financieros y los ATN se otorgan únicamente ante solicitudes explícitas que acrediten emergencias o problemas de liquidez transitoria.

El Ejecutivo destacó que las partidas extraordinarias, como los anticipos previstos en el artículo 124 de la Ley N° 11.672, que en 2026 habilitaron cupos por 400.000 millones de pesos mediante decretos, se distribuyen con criterios técnicos uniformes, aplicando una tasa del 15% y con reintegro en el mismo ejercicio fiscal.

Desde la Jefatura de Gabinete subrayaron que el Gobierno nacional entiende el federalismo como un sistema basado en responsabilidades claras y reglas estables, y no como un esquema de dependencia financiera de las provincias respecto al Tesoro Nacional.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda puntualizó que la evolución de los recursos transferidos a las provincias depende principalmente de la recaudación de tributos coparticipables y no de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Además, se ratificó que la entrega de ATN se ajusta a lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 23.548, que exige acreditar desequilibrios financieros o situaciones de emergencia para su aprobación.

Este informe se da en un contexto de debate sobre la transparencia y equidad en la distribución de recursos nacionales hacia las provincias, un tema relevante para la gestión pública y las finanzas provinciales.

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