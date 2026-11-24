El martes 24 de noviembre, el Gobierno nacional reiteró que cualquier ajuste en el bono extraordinario para jubilados y pensionados de ingresos mínimos está condicionado al mantenimiento del equilibrio fiscal.

Foto: Redes sociales

Esta prestación alcanza a 4.768.749 beneficiarios que perciben el haber mínimo o sumas inferiores. El bono, que tiene un valor nominal de hasta 70.000 pesos, se paga mensualmente junto con los haberes ordinarios, los cuales se actualizan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Desde marzo de 2024, el monto del bono se encuentra congelado. Según el Ejecutivo, esta ayuda es de carácter extraordinario, no contributiva y asistencial, diseñada para atender situaciones coyunturales. Por esta razón, no forma parte del haber previsional ni está sujeta al régimen de movilidad jubilatoria.

La Jefatura de Gabinete de Ministros comunicó esta postura en sus informes de gestión ante el Congreso de la Nación, a través de respuestas del Ministerio de Capital Humano. En el documento, el Gabinete destacó que la definición sobre el monto, continuidad o eventual modificación del bono debe analizarse en el marco de una administración responsable de los recursos públicos y la sustentabilidad del sistema previsional.

El Palacio de Hacienda subrayó que estas condiciones son necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, en un contexto de restricciones presupuestarias.

Por ahora, no se anunciaron cambios en el pago del bono, que sigue siendo una ayuda complementaria para los jubilados con menores ingresos.

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