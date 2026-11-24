El martes 24 de noviembre, el Hospital Garrahan denunció que sindicalistas sancionados junto a personas ajenas a la institución ingresaron por la fuerza a las instalaciones del hospital en Buenos Aires, agrediendo al personal de seguridad. El hecho se produjo en el marco de un conflicto por sanciones aplicadas a 38 miembros de los sindicatos ATE y APyT, tras la toma de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025.

Foto: Redes sociales

Según el hospital, los manifestantes desafiaron y atacaron al personal de seguridad, permitiendo el ingreso de personas con acceso restringido. Durante los incidentes, una mujer que trabajaba en seguridad resultó herida. La institución rechazó los hechos y señaló que estas acciones pusieron en riesgo la salud de los niños que reciben atención en el centro pediátrico.

El Hospital Garrahan aclaró que, pese a los disturbios, el personal médico continuó con la atención habitual de pacientes con enfermedades complejas, cirugías y estudios médicos. Además, anticipó que se tomarán las medidas administrativas y legales correspondientes frente a estos nuevos hechos.

En un comunicado, la dirección del hospital afirmó que el orden y el funcionamiento normal de la institución no son negociables y que las reglas se deben cumplir sin importar quiénes sean los involucrados. También enfatizó que un hospital pediátrico no debe ser escenario de conflictos sindicales ni campañas políticas.

El conflicto se originó tras la toma de las oficinas de la Dirección Médica el 31 de octubre, que llevó a la aplicación de sanciones a 38 sindicalistas el viernes 20 de noviembre. La protesta de este martes fue una reacción a esas sanciones, según indicaron desde el hospital.

Las autoridades del Garrahan mantienen el compromiso de garantizar la atención a los niños y anunciaron que continuarán con las acciones legales necesarias para preservar la seguridad y el normal funcionamiento del hospital.

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