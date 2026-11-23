El domingo 22 de noviembre, en Palermo, un cruce entre el periodista Robertito Funes Ugarte y un trabajador gastronómico llamado Joaquín generó polémica luego de que el conductor lo calificara de "bobo importante" durante un móvil en vivo para LN+. El episodio ocurrió mientras Funes Ugarte cubría la Fugazzeta Fest y se acercó al puesto donde trabajaba Joaquín para entrevistarlo.

Foto: Redes sociales

Según relató el joven, él pidió un momento para terminar de despachar pedidos, pero el periodista reaccionó con enojo y comentó que debía avisar al dueño que no contratara a personas como él. El video de la situación se viralizó en redes sociales y provocó críticas hacia Funes Ugarte por parte de usuarios y figuras públicas.

Ante las repercusiones, el periodista defendió su actitud en redes sociales, asegurando que la grabación no mostraba la totalidad del diálogo. Según su versión, Joaquín fue despectivo desde el inicio y le dijo "No me representás", calificándolo de "maleducado y xenófobo".

Por su parte, Joaquín dialogó con el programa Sería Increíble y negó las acusaciones. Afirmó que no dijo nada ofensivo y que continuó trabajando sin darle importancia al incidente. También expresó su malestar porque la intención era promocionar la marca que recientemente comenzó, pero sus empleadores se molestaron por no haber accedido a la entrevista.

El trabajador se distanció de la empresa, señalando que esta no se comunicó con él tras el episodio ni mostró preocupación por su estado. Además, contó que una persona encargada del servicio informó que la dueña del local estaba molesta por no haber concedido la entrevista a Funes Ugarte, aunque luego la empresa publicó contenido promocional en redes sociales.

Joaquín confirmó que no mantuvo contacto con el periodista después del incidente y manifestó su enojo tanto con el conductor como con la empresa para la que trabaja.

El caso continúa generando debate sobre el trato entre periodistas y trabajadores en espacios públicos y la responsabilidad de las empresas en estos conflictos.