Rosario recibió más de 50 mil visitantes durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, según se informó el lunes 23 de noviembre. El sábado fue la jornada con mayor afluencia, alcanzando casi la ocupación total en los alojamientos.

Foto: Redes sociales

La cifra más destacada no fue la ocupación hotelera, sino la alta demanda en alojamientos alternativos, que quedaron casi sin disponibilidad. No se detallaron cifras específicas sobre hoteles o tipos de alojamiento, pero la tendencia indica un crecimiento en opciones no tradicionales.

Este aumento en el turismo se enmarca en un contexto de mayor movilidad interna durante los feriados nacionales, que impulsa la economía local y el sector turístico de la ciudad. Rosario, como principal centro urbano de la provincia de Santa Fe, suele ser un destino elegido para estos períodos.

Las autoridades municipales y del sector privado valoran la recuperación del turismo tras años de restricciones y destacan la importancia de seguir promoviendo la ciudad como destino para futuros eventos y feriados.

El movimiento turístico generado por el fin de semana largo también impacta en el comercio y la gastronomía local, sectores que reportan incrementos en ventas y reservas. Se espera que esta tendencia continúe en próximos feriados y temporadas altas.

Por otro lado, desde el sector hotelero se trabaja en mejorar la oferta y servicios para atender la creciente demanda, especialmente en alojamientos alternativos que han ganado protagonismo en los últimos años.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional mostró así un panorama positivo para Rosario, con una alta afluencia de visitantes y un uso intensivo de la infraestructura turística local.

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