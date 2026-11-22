El domingo 22 de noviembre, el oficialismo nacional encabezado por Javier Milei avanzó en el Senado con un dictamen para suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) previstas para 2027. Esta medida forma parte de una reforma política que el Gobierno intenta acelerar en el Congreso en un escenario de creciente incertidumbre económica y política.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el riesgo país alcanzó los 1.000 puntos, un nivel que refleja la desconfianza de los mercados ante la situación local y la inestabilidad internacional, como la devaluación del real brasileño y la caída de los mercados globales. Caputo atribuyó parte de esta volatilidad a la incertidumbre sobre el futuro electoral de Milei, señalando que "sube el riesgo país por el temor a que no esté Milei".

El oficialismo busca con la suspensión de las PASO dificultar la competencia del peronismo-kirchnerismo, que actualmente no cuenta con un candidato unificado para enfrentar a Milei. Además, evitar las primarias podría prevenir un resultado adverso en esa instancia que complique la estrategia electoral del Gobierno y genere una reacción negativa en los mercados.

El antecedente de la derrota de Mauricio Macri frente a Alberto Fernández en las PASO de 2019 es un factor que preocupa a la cúpula libertaria. Sin embargo, el proyecto original sufrió modificaciones tras negociaciones con aliados: se descartó la eliminación definitiva de las primarias, se eliminaron las listas colectoras y se mantuvieron los espacios gratuitos de publicidad electoral. También se moderaron los cambios en el financiamiento privado de las campañas.

El proyecto aún debe ser aprobado en el recinto del Senado y luego en la Cámara de Diputados. Aunque el oficialismo se muestra optimista, con Milei afirmando ante empresarios que "vamos a ganar en primera vuelta", persisten dudas sobre la necesidad y urgencia de modificar las reglas electorales si confían en ese resultado.

En paralelo, la economía no muestra señales claras de recuperación que impacten en el poder adquisitivo de la población, lo que complica el panorama político para el Gobierno. En este contexto, la reforma política aparece como un intento de modificar las condiciones electorales para favorecer al oficialismo.

El debate sobre la suspensión de las PASO y los cambios en la legislación electoral se enmarca en un momento de alta volatilidad financiera y cuestionamientos sobre la estabilidad política y económica del país, que influirán en el desarrollo de las elecciones de 2027.

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