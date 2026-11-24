El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió el miércoles 24 de noviembre con el embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti, y con Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la Unión Europea.

El encuentro contó con la presencia de los ministros de Gobierno y Innovación Pública, Fabián Bastia; de Obras Públicas, Lisandro Enrico; y de Cultura, Susana Rueda; además del secretario de Relaciones Internacionales de la provincia, Claudio Díaz; el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional de la Salud, Gonzalo Chiesa; y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

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Claudio Díaz destacó los vínculos culturales entre Argentina e Italia y la importancia de las comunidades italianas en la provincia. Señaló que uno de los temas centrales fue el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, especialmente en lo relacionado con las exportaciones santafesinas hacia Europa.

“Santa Fe tiene mucho por hacer, fundamentalmente en lo que respecta a las exportaciones y a cumplir con los requisitos de rastreabilidad y otros estándares que exige un mercado exigente”, explicó Díaz. También mencionó las obras que la provincia está realizando para mejorar el transporte y la logística de exportación a través de puertos y rutas.

Por su parte, el ministro Lisandro Enrico se refirió a la restauración del Cine Teatro Giuseppe Verdi, en Venado Tuerto, que calificó como una obra emblemática. Explicó que este espacio cultural fue creado por inmigrantes italianos y españoles a fines del siglo XIX y principios del XX, y que su recuperación busca preservar la historia y la cultura local.

Enrico recordó que Carlos Gardel actuó en ese teatro en la década de 1930 y detalló que la restauración se financiará con aportes públicos y privados, con un presupuesto que superará los 3.000 millones de pesos. El gobernador Pullaro destinará la mitad de los fondos, mientras que empresarios italianos aportarán la otra mitad.

El encuentro se realizó en un contexto que busca fortalecer los lazos comerciales y culturales entre Santa Fe e Italia, con la intención de continuar trabajando en futuras gestiones con el embajador y el cónsul general italiano.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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